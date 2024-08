Operação Policial Resulta em Prisões por Homicídio e Tráfico de Drogas

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na noite desta terça-feira (14.08), a Operação Comando Itinerante na região do 2º Comando Regional. O reforço do policiamento visa intensificar o patrulhamento tático e ostensivo entre os municípios de Nobres, Jangada, Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento e distrito de Bom Jardim e contou com o reforço de efetivo de mais de 50 militares, de diferentes unidades especializadas da instituição.

