Operação Vapor: A luta contra o tráfico entre adolescentes

Realizada pela Delegacia Especializada do Adolescente, em parceria com a Promotoria da Infância e Juventude de Barra do Garças e a unidade do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) no município, a Operação Vapor buscou desarticular atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes. Três adolescentes em conflito com a lei foram alvos da operação, desencadeada na quarta-feira (16).

