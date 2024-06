Operações policiais em Mato Grosso resultam em prisões de suspeitos de homicídios

“As prisões de dez suspeitos de homicídios são uma resposta do Governo do Estado a todos os integrantes de facções criminosas. Resposta de que atuamos com tolerância zero a todos os crimes”. A afirmação é do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, que destacou que as forças policiais estão empenhadas e vão continuar trabalhando na medida necessária para fazer o enfrentamento ao crime organizado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.