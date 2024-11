Momento MT |Do R7

Oportunidade de trabalho na educação em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Governo e Administração, lançou nesta quinta-feira (17) o Edital de Processo...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Governo e Administração, lançou nesta quinta-feira (17) o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 008 /2024 para profissionais atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação (SME). As inscrições devem ser feitas de 21 de outubro a 18 de novembro de 2024. As vagas são para contratação temporária de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior completo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.