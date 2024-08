Orçamento de 2025: Brasil prevê superávit primário de R$ 3,7 bilhões O projeto de lei do Orçamento de 2025, enviado na sexta-feira (30) à noite ao Congresso Nacional, prevê um pequeno superávit primário... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 31/08/2024 - 11h11 ) ‌



O projeto de lei do Orçamento de 2025, enviado na sexta-feira (30) à noite ao Congresso Nacional, prevê um pequeno superávit primário de R$ 3,7 bilhões, equivalente a 0,03% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas). O valor, no entanto, desconsidera o pagamento de R$ 44,1 bilhões em precatórios atrasados.

