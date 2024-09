Paim celebra reconhecimento e reafirma luta por justiça social O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (2), comemorou o reconhecimento recebido no 17º Prêmio...

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (2), comemorou o reconhecimento recebido no 17º Prêmio Congresso em Foco. Em votação do público, ele foi considerado o melhor senador da Região Sul. Ao agradecer pela premiação, ele destacou a importância do fortalecimento da democracia no país.

