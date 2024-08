Palmeiras Brilha com Flaco Lopes e Vence Clássico Contra o São Paulo Neste domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 em um duelo emocionante válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h16 ) ‌



CESAR GRECO

Neste domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 em um duelo emocionante válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no segundo tempo, com Flaco López marcando duas vezes para o Verdão e Luciano descontando para o Tricolor.

