Palmeiras Brilha e Goleia Cuiabá em Grande Estilo

O Palmeiras reafirmou sua força no Campeonato Brasileiro ao golear o Cuiabá por 5 a 0 neste sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com a vitória, o Verdão diminuiu a distância para o líder da Série A, Botafogo, e assumiu a terceira posição na tabela.

