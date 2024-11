Palmeiras brilha em jogo emocionante e se aproxima do Botafogo Em uma partida eletrizante no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Palmeiras superou o Juventude por 5 a 3 neste domingo, mantendo-se...

Em uma partida eletrizante no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Palmeiras superou o Juventude por 5 a 3 neste domingo, mantendo-se firme na perseguição ao líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Com uma atuação inspirada de Raphael Veiga, que marcou três vezes, e gols de Estêvão e Richard Ríos, o Verdão reduziu a diferença para o topo da tabela, agora com 60 pontos, apenas um atrás do Glorioso, que empatou com o Criciúma na última rodada.

