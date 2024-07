Palmeiras vence Corinthians e retoma vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no clássico disputado nesta segunda-feira (01.07), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Vitor Reis marcaram os gols da vitória do Verdão no Allianz Parque. Mesmo jogando com um a menos desde os 18 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Raphael Veiga, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado.

