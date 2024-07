Momento MT |Do R7

Parapentista brasileiro morre ao saltar da segunda montanha mais alta do mundo O parapentista brasileiro Rodrigo Ranieri, de 55 anos, morreu nesta sexta-feira (5) durante um salto na segunda montanha mais alta...

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Rodrigo Raineri já foi recuperado e será repatriado

O parapentista brasileiro Rodrigo Ranieri, de 55 anos, morreu nesta sexta-feira (5) durante um salto na segunda montanha mais alta do mundo, conhecida como K2, no norte do Paquistão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Vereador Adevair Cabral celebra entrega de reforma da USF no CPA IV

• Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Amador

• Governador tira 10 dias de férias; Pivetta assume comando do Estado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.