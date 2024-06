Momento MT |Do R7

Parasitas de fezes nos balões da Coreia do Norte chocam autoridades sul-coreanas Nos balões que a Coreia do Norte enviou para Seul, capital da Coreia do Sul, foram encontrados parasitas provenientes de fezes humanas...

Mais de mil balões carregados de lixo foram enviados para a Coreia do Sul nas últimas semanas

Nos balões que a Coreia do Norte enviou para Seul, capital da Coreia do Sul, foram encontrados parasitas provenientes de fezes humanas e roupas ocidentais desgastadas, segundo autoridades do Sul.

