Parceria entre MPE e MPT busca empoderar vítimas de violência O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho (MPT-MT) promovem, na próxima terça-feira (03), às...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho (MPT-MT) promovem, na próxima terça-feira (03), às 10h (horário local), no Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região (PRT23), em Cuiabá, celebração de parceria voltada ao combate à violência contra a mulher e ao fomento da empregabilidade das vítimas de violência doméstica e familiar.

