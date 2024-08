Momento MT |Do R7

Parlasul Convoca Itamaraty para Discutir Eleições Venezuelanas A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (CPCMS) aprovou nesta quarta-feira (14) um convite ao diplomata...

A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (CPCMS) aprovou nesta quarta-feira (14) um convite ao diplomata João Marcelo Galvão de Queiroz para falar sobre as eleições presidenciais da Venezuela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.