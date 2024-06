Parque Estadual do Araguaia: Capacitação de Socorristas e Plano de Proteção

A gerência do Parque Estadual do Araguaia, administrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), promoveu uma capacitação para socorristas, em parceria com o Corpo de Bombeiros, e participa da construção do plano de proteção de 18 unidades de conservação do país, em Caldas Novas (GO). As duas iniciativas contam com apoio do Programa Copaíbas – Funbio.

