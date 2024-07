Participe da IX Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação em Cuiabá

As inscrições para a IX Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE), edição 2024, estão abertas no período de 01/07 a 02/08. O evento é um dos projetos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, voltado para o servidor público. Implantado em 2016, oportuniza aos profissionais da educação usufruírem das práticas de lazer, esportivas e culturais com promoção e prevenção da saúde física e mental.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.