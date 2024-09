Partidos se unem em pacto contra assédio e trabalho infantil nas eleições

Nesta quarta-feira (04), às 10h, representantes de partidos políticos assinam em Cuiabá, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região (PRT23), o “Pacto contra Assédio, Discriminação e Trabalho Infantil nas Eleições 2024”. Trata-se de instrumento proposto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) para garantir o bom andamento da campanha eleitoral de 2024 no estado.

