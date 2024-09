Passageira é detida com drogas em ônibus na BR-070 Na manhã desta segunda-feira (02/09), por volta das 9h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização no...

Na manhã desta segunda-feira (02/09), por volta das 9h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização no km 14 da BR-070, em Barra do Garças, Mato Grosso, quando abordou um ônibus da linha Guarantã do Norte (MT) – Goiânia (GO). No veículo, os policiais fiscalizaram os 28 passageiros do coletivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.