Passageiro causa emergência em voo ao fumar cigarro eletrônico Reprodução Voo precisou ter rota desviada para que passageiro fosse detido Um passageiro forçou um voo da empresa American Airlines... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 17h33 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h33 ) ‌



Voo precisou ter rota desviada para que passageiro fosse detido

Um passageiro forçou um voo da empresa American Airlines , com destino ao Texas , a fazer um pouso de emergência em Oklahoma ao se recusar a parar de fumar após a decolagem, de acordo com um relatório divulgado pelo New York Post.

