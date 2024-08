Passageiro é Detido com Cocaína em Aeroporto Brasileiro Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na manhã desta terça-feira (27/8), um passageiro com uma mala com fundo falso contendo...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na manhã desta terça-feira (27/8), um passageiro com uma mala com fundo falso contendo tabletes de cocaína, embarcando para uma viagem para a Europa, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.