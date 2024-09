Patrícia Abravanel se emociona com tributo ao pai no 7 de setembro Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, compartilhou sua emoção nas redes sociais...

Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, compartilhou sua emoção nas redes sociais após ver o pai sendo homenageado durante as celebrações de 7 de setembro. Em um post no Instagram, a apresentadora postou um vídeo de várias passeatas pelo Dia da Independência do Brasil ao som da famosa marchinha do apresentador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.