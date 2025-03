Paulo Nunes assume o SAAE com a missão de dar continuidade aos avanços Com o desafio de dar sequência aos avanços na área de saneamento e garantir serviços de qualidade para a população, Paulo Nunes assumiu... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o desafio de dar sequência aos avanços na área de saneamento e garantir serviços de qualidade para a população, Paulo Nunes assumiu, nesta quarta-feira (12), a diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde (SAAE). Ele substitui o engenheiro Mauricio Fossatti, que deixa o cargo a pedido para seguir com projetos pessoais.

Para saber mais sobre os planos de Paulo Nunes e os desafios que ele enfrentará à frente do SAAE, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CMDCA de Sorriso busca fortalecer projetos voltados às crianças e adolescentes

FICCO/PR localiza bobinas com drogas em uma transportadora

FICCO/PR recupera veículo e produtos importados roubados em Foz do Iguaçu/PR