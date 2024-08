Pequeno Gigante da Conservação: O Tamanduaí e os Manguezais do Nordeste O tamanduaí (Cyclopes didactylus), a menor espécie de tamanduá do mundo, virou símbolo de conservação do manguezal no litoral nordestino... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 11h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h02 ) ‌



Tamanduaí

O tamanduaí (Cyclopes didactylus), a menor espécie de tamanduá do mundo, virou símbolo de conservação do manguezal no litoral nordestino. O programa do Instituto Tamanduá identificou mais de 30 animais do tipo no Delta do Parnaíba.

