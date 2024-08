Petrobras investe pesado em tecnologia com novos supercomputadores A Petrobras vai investir R$ 500 milhões na compra de cinco novos supercomputadores, com o objetivo de manter competitividade no... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h02 ) ‌



Supercomputadores da Petrobras

A Petrobras vai investir R$ 500 milhões na compra de cinco novos supercomputadores, com o objetivo de manter competitividade no mercado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pela empresa, que há quatro anos é líder em capacidade computacional na América Latina, de acordo com o ranking Top500.org, que avalia os maiores High Performance Computer (HPCs) do mundo.

