PF apreende adolescente com tabletes de maconha na rodoviária de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na tarde desta segunda-feira (24/2), um adolescente transportando tabletes de maconha...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na tarde desta segunda-feira (24/2), um adolescente transportando tabletes de maconha em sua bagagem na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu. Durante fiscalização de rotina, com apoio de cães farejadores, um dos animais indicou uma mala suspeita pertencente a um passageiro que circulava pelo saguão. Ao vistoriar a bagagem, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha, totalizando 5,9 kg da droga. O adolescente, de 16 anos, que viajava com destino a Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: