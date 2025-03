PF, BPFRON e Força Tática/PMMS apreendem cigarros eletrônicos, anabolizantes e equipamentos eletrônicos

Momento MT |Do R7

Guaíra/PR. Na tarde de 7/3, policiais federais, policiais militares do BPFRON/PMPR e da Força Tática/PMMS, em uma operação conjunta, realizavam patrulhamento embarcado no Rio Paraná quando localizaram e apreenderam uma embarcação abandonada carregada com diversos volumes de cigarros eletrônicos, anabolizantes e dispositivos eletrônicos de origem paraguaia.

