PF, PC e PM apreendem cigarros contrabandeados Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam uma carga de centenas de caixas de cigarros contrabandeados, após... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam uma carga de centenas de caixas de cigarros contrabandeados, após buscas nas margens do lago de Itaipu, durante patrulhamento ostensivo desta sexta-feira (4/4), na zona rural do município de Itaipulândia/PR. Foi identificado uma movimentação de embarcações, vindas do Paraguai, em direção as margens brasileiras. Após o deslocamento de equipes policiais ao local e a realização de buscas pelas trilhas que levam ao lago de Itaipu, foi encontrado cerca de 340 caixas de cigarros contrabandeados, empilhadas no meio da mata, pronto para serem transportadas. Nenhum dos suspeitos pelo transporte da carga foi localizado. As caixas de cigarros foram levadas para a Receita Federal para a correta destinação do material. Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/PR e Receita Federal apreendem produtos descaminhados

Cuiabá Avança na Inclusão: Visita ao Centro de Referência para o Autismo

Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Rondonópolis