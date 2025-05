PF prende duas pessoas com milhares de aparelhos eletrônicos descaminhados Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram uma operação que resultou na prisão de duas pessoas e de milhares de aparelhos eletrônicos...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram uma operação que resultou na prisão de duas pessoas e de milhares de aparelhos eletrônicos importados irregularmente do Paraguai, na tarde desta terça-feira (6/5), em uma empresa transportadora em Foz do Iguaçu. A ação teve início após a equipe policial identificar uma movimentação suspeita nas dependências de uma transportadora localizada às margens da rodovia BR-277. Ao se aproximarem do local, os agentes constataram que os eletrônicos, acondicionados em um caminhão furgão, estavam prestes a serem transferidos para uma carreta que aguardava nas imediações.

