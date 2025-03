PGJ coloca o MP à disposição do Estado no combate aos crimes ambientais O procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, participou na manhã desta quinta-feira (27) do lançamento do “Plano de Ação de... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h05 ) twitter

O procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, participou na manhã desta quinta-feira (27) do lançamento do "Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais", promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, no Palácio Paiaguás. Durante a solenidade, o governador Mauro Mendes também assinou o decreto que trata do período proibitivo de queimadas, declaração de emergência ambiental, dentre outras providências.Na ocasião, Rodrigo Fonseca Costa colocou o Ministério Público de Mato Grosso à disposição do Estado e disse que a instituição estará lado a lado com o Governo no combate aos desmatamentos e incêndios que assolam o estado."Faremos uma atuação conjunta com o governo do Estado para combater a seca, os crimes ambientais e os incêndios que, ano após ano, castigam o nosso estado. Para isso, a ação preventiva é essencial para a detecção dos focos de seca e queimadas, auxiliando nas ações de combate aos incêndios", declarou o chefe do MPMT.

