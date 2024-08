Momento MT |Do R7

PM Apreende Adolescente e Prende Jovem por Tráfico em Sinop Em duas abordagens distintas, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 59 porções de substância análogas...

Em duas abordagens distintas, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 59 porções de substância análogas à maconha, pasta base de cocaína e loló no município de Sinop (480 km de Cuiabá). Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um jovem de 18 foi preso, durante as ocorrências, por associação criminosa e tráfico ilícito de drogas.

