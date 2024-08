PM e seus cães: uma parceria contra o tráfico na Maré A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (29), drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 80 quilos de maconha... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (29), drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 80 quilos de maconha e cocaína. As drogas foram encontradas pelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) nas imediações da Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva e no interior da Escola Municipal Lino Martins da Silva, na favela Nova Holanda, uma das 16 comunidades do Complexo da Maré.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Guarulhos: sinais de radiofrequência causam interferência no aeroporto

• Cães da PM ajudam na apreensão de drogas na Maré, no Rio

• TCE-MT constata sustentabilidade fiscal e emite parecer prévio favorável às contas do Executivo Estadual