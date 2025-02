PM prende quadrilha por tráfico e apreende 36 tabletes de drogas em ação integrada com a PMGO e PRF A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (24.1), quatro homens, e apreendeu 36 tabletes de substancias análogas... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h07 ) twitter

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (24.1), quatro homens, e apreendeu 36 tabletes de substancias análogas à cocaína e maconha, em um trecho da MT-020, que liga os municípios de Paranatinga e Canarana. A prisão, realizada por equipes do 13º Comando Regional, ocorreu durante ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Goiás. Durante o patrulhamento tático e ostensivo da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações dos setores de inteligência de outras forças de segurança a respeito de um grande carregamento de entorpecentes que passaria pela região.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT.

