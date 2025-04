PM prende suspeito em flagrante após ameaçar proprietário de churrascaria com arma de fogo Policiais militares do 24ª Batalhão prenderam, neste domingo (27.4), um homem, de 40 anos, por ameaçar com de arma de fogo o proprietário...

Policiais militares do 24ª Batalhão prenderam, neste domingo (27.4), um homem, de 40 anos, por ameaçar com de arma de fogo o proprietário de uma churrascaria, de 62 anos, no Distrito Industrial, em Cuiabá. As equipes apreenderam uma espingarda artesanal calibre .32 e munições.

