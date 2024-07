Polícia Ambiental Intensifica Combate a Invasões de Terras com Apreensões Recordes O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) apreendeu, no primeiro semestre deste ano, 54 máquinas durante ações...

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) apreendeu, no primeiro semestre deste ano, 54 máquinas durante ações de enfrentamento e combate às invasões de terras em Mato Grosso. No mesmo período do ano passado, a unidade especializada retirou de circulação 23 maquinários, o que representa um aumento de 134% de efetividade no combate aos crimes ambientais.

