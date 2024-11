Momento MT |Do R7

Polícia apreende quase 100 tabletes de drogas em operação Policiais militares da 12ª Companhia Independente e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, na manhã desta quarta-feira...

Policiais militares da 12ª Companhia Independente e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (16.10), 98 tabletes de drogas e outros dois veículos na MT-247, no município de Barra do Bugres (a 167 km de Cuiabá). Dois homens, de 28 e 43 anos, foram presos em flagrante por associação criminosa e tráfico de drogas.

