Momento MT |Do R7

Polícia apreende van com cigarros contrabandeados em operação em Itaipulândia Foz do Iguaçu/PR. Na noite desta quarta-feira (16/10), policiais federais e militares apreenderam uma van que transportava dezenas...

Foz do Iguaçu/PR. Na noite desta quarta-feira (16/10), policiais federais e militares apreenderam uma van que transportava dezenas de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, no município de Itaipulândia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.