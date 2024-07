Polícia Civil apreende 1,3 tonelada de drogas na fronteira de MT com a Bolívia A Polícia Civil de Mato Grosso retirou de circulação cerca de 1,3 tonelada de entorpecentes na região da fronteira do Brasil com... Momento MT|Do R7 20/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h34 ) ‌



A Polícia Civil de Mato Grosso retirou de circulação cerca de 1,3 tonelada de entorpecentes na região da fronteira do Brasil com a Bolívia, por meio das investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Fronteira (Defron), no primeiro semestre desse ano.

