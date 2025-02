Polícia Civil desarticula comércio de drogas e prende traficante em Guarantã do Norte A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate ao tráfico de drogas da Delegacia de Guarantã do Norte, fecharam um ponto de venda de...

Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share