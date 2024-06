Polícia Civil desvenda crime brutal em estúdio de tatuagem

Cinco envolvidos no crime de duplo homicídio ocorrido na tarde de quarta-feira (26.06) em um estúdio de tatuagem, em Pontes e Lacerda, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Os suspeitos, incluindo um menor de idade, foram flagrados com porções de entorpecentes e da pistola 9 mm utilizada no crime. Eles foram autuados em flagrante por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

