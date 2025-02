Polícia Civil esclarece crime de roubo com extorsão, prende suspeita e recupera R$ 40 mil de vítimas

Um crime de roubo e extorsão foi esclarecido pela Polícia Civil, na segunda-feira (3.2), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças com apoio da Polícia Civil do Paraná. Os trabalhos resultaram na identificação de um dos executores do crime, na recuperação de mais de R$ 40 mil subtraídos e na prisão em flagrante de uma mulher, responsável por receber em sua conta bancária os valores subtraídos na ação criminosa.

