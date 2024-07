Polícia Civil investiga homicídio de jovem produtora em MT As equipes da Polícia Civil de Mato Grosso continuam em diligências no local onde ocorreu o crime que vitimou a jovem produtora rural...

As equipes da Polícia Civil de Mato Grosso continuam em diligências no local onde ocorreu o crime que vitimou a jovem produtora rural Raquel Cattani, encontrada morta nesta manhã de sexta-feira (19.07), em um sítio no Assentamento Pontal do Marape, no município de Nova Mutum, na região médio-norte do estado.

