Polícia Civil prende dois envolvidos em homicídio em Juína-MT

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta segunda-feira (31), mandados de prisão contra dois envolvidos em um homicídio ocorrido em dezembro de 2024. O corpo da vítima, Valdivino Gomes Ferreira, de 35 anos, foi encontrado às margens do Rio Juruena, a 60 quilômetros da cidade de Juína -MT. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Juína e integram a Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

