Polícia Civil Prende Suspeitos de Homicídio em Nova Mutum Dois jovens de 21 anos foram presos de forma preventiva, nesta terça-feira (20.08), em Nova Mutum, investigados pela participação... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h12 ) ‌



Dois jovens de 21 anos foram presos de forma preventiva, nesta terça-feira (20.08), em Nova Mutum, investigados pela participação no homicídio de Júlio Tomaz Araújo Gomes, de 18 anos, em março deste ano. Uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município cumpriu as ordens judiciais.

‌



