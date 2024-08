Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende suspeitos de homicídios em Sorriso A Delegacia de Sorriso localizou na manhã desta sexta-feira (30.08) o paradeiro do autor de um homicídio ocorrido no início deste mês...

A Delegacia de Sorriso localizou na manhã desta sexta-feira (30.08) o paradeiro do autor de um homicídio ocorrido no início deste mês na cidade. Eduardo Vinícius Perassoli estava com mandado de prisão decretado pela 1a Vara Criminal de Sorriso pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Outros três suspeitos, dois deles adolescentes, foram presos e apreendidos por envolvimentos em outros crimes.

