Polícia Civil Recupera Cães Furtados e Prende Suspeitos em Ação Rápida

Dois suspeitos do furto a um hotel para cães, no Distrito do Sucuri, em Cuiabá, foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da capital, nesta terça-feira (13.08). Dois cães e equipamentos levados do local foram recuperados pela equipe policial.

