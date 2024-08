Polícia Militar Captura Foragido em Cuiabá Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional localizaram e prenderam um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul,...

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional localizaram e prenderam um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (08.08), em Cuiabá. O criminoso foi preso em flagrante, no bairro Cidade Alta.

