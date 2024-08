Polícia Militar Combate Tráfico e Apreende R$ 7,4 Mil em Várzea Grande Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante quatro homens, com idades entre 20 e 31 anos, por associação para...

Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante quatro homens, com idades entre 20 e 31 anos, por associação para tráfico de drogas, nesta quarta-feira (21.08), em Várzea Grande. Com a quadrilha, a PM apreendeu cerca de 100 porções de cocaína e maconha e a quantia de R$ 7,4 mil em dinheiro proveniente do crime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.