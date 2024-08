Polícia Militar Desmantela Tráfico de Drogas em Cuiabá Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam, na noite desta quarta-feira (21.08), dois homens... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 14h12 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h12 ) ‌



Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam, na noite desta quarta-feira (21.08), dois homens suspeitos por tráfico de drogas ilícitas, no bairro Três Barras, em Cuiabá. As equipes apreenderam dois veículos, um tablete de maconha e outros quatro tabletes de pasta base de cocaína, além de outras porções do mesmo entorpecente.

