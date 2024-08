Polícia Militar Desmantela Tráfico de Drogas em Sinop Em duas abordagens distintas, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 59 porções de substância análogas... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 17h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em duas abordagens distintas, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 59 porções de substância análogas à maconha, pasta base de cocaína e loló no município de Sinop (480 km de Cuiabá). Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um jovem de 18 foi preso, durante as ocorrências, por associação criminosa e tráfico ilícito de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• 1º Festival de Robótica Educacional de Mato Grosso começa nesta terça-feira (06)

• Prefeitura de Cuiabá promove o maior plano de ampliação das Equipes de Saúde da Família e aumenta em 90% atendimento

• Primeira-dama recebe familiares de vítimas de feminicídio