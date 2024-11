Polícia Militar faz apreensão de armas em feira local

Momento MT |Do R7

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar de Tangará da Serra apreenderam, neste domingo (20.10), duas armas de fogo e 167 munições durante patrulhamento ostensivo na Feira do Produtor realizada no município (a 242 km de Cuiabá). Os armamentos estavam escondidos em meio algumas palhas de milho.

